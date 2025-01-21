“لأول مرة بتاريخها”.. الشيباني يعلن تمثيل سوريا في منتدى دافوس

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أنه سيمثل بلاده بمنتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حاليًّا في سويسرا.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قال الشيباني “سأتشرف بتمثيل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا”.

وأضاف “سننقل للعالم رؤيتنا التنموية بشأن مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم”.

والثلاثاء، انطلقت جلسات اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس.

وتُعَد مشاركة سوريا في النسخة الحالية لدافوس من أهم التحولات التي تسعى الإدارة الجديدة للقيام بها، بهدف الانفتاح على العالم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

ويُعقد المنتدى من 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”.

سأتشرف بتمثيل #سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي #دافوس_2025 في #سويسرا، سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم. pic.twitter.com/i4o2cZGNqe — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 21, 2025

ويجمع المنتدى الاقتصادي العالمي الـ55 عددًا كبيرًا من قادة دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى والمنظمات غير الحكومية القوية.

ومن بين القضايا المدرجة على جدول أعمال المنتدى: التوترات في الشرق الأوسط، وأزمة المناخ، وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والتوترات التجارية، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين حياة الناس.