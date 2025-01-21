لبنان: اغتيال مسؤول بحزب الله أمام منزله في البقاع الغربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، باغتيال المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادي، أمام منزله في بلدة مشغرة بمنطقة البقاع الغربي.

ووفقًا للوكالة، فقد أطلق مسلحون مجهولون تُقلّهم سيارتان مدنيتان الرصاص عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

وفرَّ المسلحون إلى جهة مجهولة. ونُقل حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة في محاولة لإنقاذه، لكنه سرعان ما فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وفق الوكالة.

ولم تصدر السلطات اللبنانية أي معلومات حول الحادثة، وما إذا كانت جنائية أم غير ذلك.

يذكر أنه منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله” ارتكبت إسرائيل حتى نهاية الاثنين 601 خرق، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا.