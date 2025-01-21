لبنان: اغتيال مسؤول بحزب الله أمام منزله في البقاع الغربي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، باغتيال المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادي، أمام منزله في بلدة مشغرة بمنطقة البقاع الغربي.

ووفقًا للوكالة، فقد أطلق مسلحون مجهولون تُقلّهم سيارتان مدنيتان الرصاص عليه، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

وفرَّ المسلحون إلى جهة مجهولة. ونُقل حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة في محاولة لإنقاذه، لكنه سرعان ما فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وفق الوكالة.

ولم تصدر السلطات اللبنانية أي معلومات بشأن الحادث، وما إذا كان جنائيًّا أم غير ذلك.

يُذكر أنه منذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين إسرائيل وحزب الله، بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحوَّل إلى حرب واسعة في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 601 خرق حتى نهاية أمس الاثنين، خلّفت 37 شهيدًا و45 جريحًا.