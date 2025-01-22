الحوثيون يفرجون عن طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” تزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيون في اليمن، الأربعاء، الإفراج عن طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” المحتجز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في خطوة قالوا إنها تأتي دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في بيان إن الإفراج جاء “بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبوساطة سلطنة عُمان”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تأتي دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأفاد مصدر خاص لقناة المسيرة التابعة للحوثيين بأنه تم تسليم طاقم السفينة إلى سلطنة عُمان، في إطار الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين الحكومة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وممثلي الفصائل الفلسطينية، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان: “موقفنا هو الإسناد للشعب الفلسطيني ومستمرون بهذا الموقف”، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بدعم حقوق الفلسطينيين في مختلف المحافل.

من جانبه، أشار ممثل حركة (حماس) في اليمن معاذ أبو شمالة إلى وجود تنسيق قائم بين اليمن والفصائل الفلسطينية في مختلف القضايا، معتبرًا الإفراج عن طاقم السفينة “صورة واضحة لهذا التنسيق”.

وكان الحوثيون قد سيطروا على السفينة “غالاكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في أول هجوم لهم على السفن في البحر الأحمر، دعمًا لفلسطينيي قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

يُذكر أن طاقم السفينة يتألف من 25 فردًا من جنسيات مختلفة، بينها بلغاريا وأوكرانيا والفلبين والمكسيك ورومانيا، وفق ما أعلنته الشركة المالكة للسفينة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان قطر والولايات المتحدة ومصر، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أكد، الاثنين، استعداد جماعته للتحرك في حال انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يُشار إلى أن الحوثيين نفذوا أكثر من 100 هجوم على السفن التي تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، وإجبار الشركات على تغيير مسارات سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا.