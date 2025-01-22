شاهد: انسحاب لواء “جفعاتي” من غزة.. هذا عدد خسائره من الجنود والضباط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، انسحاب قوات لواء جفعاتي من قطاع غزة الذي شارك في العمليات البرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد بيان الجيش بأن قوات لواء جفعاتي، تحت قيادة الفرقة 162، تستعد للمهام المقبلة بعد أسابيع من القتال في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأضاف البيان أن اللواء فقد 86 مقاتلًا وقائدًا خلال المعارك.

ونشر الجيش مقطع “فيديو” يظهر انسحاب قوات لواء جفعاتي وآلياته إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وجفعاتي هو لواء مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أُنشئ في أواخر عام 1947 على يد منظمة “الهاغاناه”، ثم انضم لاحقًا إلى قوات جيش الاحتلال. يتبع اللواء لفرقة الصلب، وهي فرقة مدرعة تابعة للقيادة الجنوبية.

يترأس اللواء قائد برتبة مقدم، ويعدّ أحد ألوية النخبة في الجيش، ويتمركز حول قطاع غزة. شارك اللواء في الاجتياحات البرية لقطاع غزة في أعوام 2008 و2009 و2014، إضافة إلى اجتياح عام 2023 بعد “طوفان الأقصى“.

ووفقًا للحصيلة الرسمية للجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين منذ بداية العمليات في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 841، منهم 405 قُتلوا منذ بدء الاجتياح البري، وترددت اتهامات للجيش الإسرائيلي بالتكتم على الحصيلة الحقيقية للخسائر.

يأتي ذلك بينما دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ الأحد، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ويشمل الاتفاق 3 مراحل، تستغرق الأولى منها 42 يومًا ليتم بعدها التفاوض بشأن المرحلتين الثانية والثالثة.