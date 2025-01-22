تحدث عن القوات الروسية والتركية والاحتلال الإسرائيلي والأكراد.. أبرز تصريحات وزير الدفاع السوري

أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن الفصائل العسكرية المختلفة تجاوبت مع الانخراط في وزارة الدفاع، وأن الوزارة حاليا تسعى لهيكلة جديدة للجيش السوري.

وأضاف أبو قصرة في لقاء مع الصحفيين في دمشق، الأربعاء “جلسنا مع 70 فصيلا عسكريا، والجميع أبدى تجاوبه للانخراط تحت جناح وزارة الدفاع السورية”، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة من ضباط عسكريين من مختلف المكونات لصياغة هيكلية جديدة للجيش السوري.

وأوضح أن وزارة الدفاع السورية “تعمل حاليا على ترميم الفجوة بين الناس والجيش السوري الذي تم تشويه صورته من قبل النظام المخلوع”.

وتابع أبو قصرة “أجرينا عدة جولات في دول عربية للتعريف بالرؤية الجديدة للدولة السورية ولتكوين تحالف عربي”، موضحا أن سوريا تواجه تحديات كبيرة ومهمة صعبة لتحقيق الاستقرار.

وفيما يتعلق بالقواعد التركية في سوريا، قال أبو قصرة إنه يتم دراسة إعادة تموضع القوات بهذه القواعد بما يخدم مصلحة البلاد.

وأوضح أبو قصرة أن المفاوضات مع القوات الروسية مستمرة عبر قنوات وزارة الخارجية السورية، حيث توجد القوات الروسية في قاعدة أحميميم على الساحل السوري.

وفيما يخص التقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية، قال أبو قصرة إننا “نغلب الحكمة على الخيار العسكري وهناك دول وسيطة تعمل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المنطقة التي تقدم إليها”.

“نأمل في حل الأمر سلميا”

وقال أبو قصرة إن المفاوضات مستمرة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتتمحور حاليًا حول سجون تنظيم الدولة، والدخول إلى مؤسسات الدولة والحدود بشكل كامل، مضيفا “نأمل أن يتم حل الموضوع سلميا”.

يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، مدعومة من الولايات المتحدة، وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وقوات سوريا الديموقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وأوضح أبو قصرة، خلال لقاء، الأحد، مع وكالة “رويترز” أنه لن يكون من الصواب أن يبقى المسلحون الأكراد كتلة عسكرية واحدة داخل القوات المسلحة السورية، مشيرا إلى أن قيادة قوات سوريا الديمقراطية “تماطل” في تعاملها مع المسألة.