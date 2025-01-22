ترامب يهدد بوتين إذا لم يوقف “الحرب العبثية” في أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض “مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على روسيا”، إذا لم تصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب، الأربعاء، على منصة “تروث” التي يمتلكها “دعونا ننتهي من هذه الحرب التي لم تكن لتبدأ لو كنت رئيسا”، مضيفا أن هذا قد يتم بطريق سهل أو بطريق صعب، “والطريق السهل هو الأفضل دائما”، وفق وصفه.

وبدأ ترامب منشوره بقوله إنه “لا يريد إيذاء روسيا. أحب الشعب الروسي وكانت علاقتي دوما جيدة جدا مع الرئيس بوتين، هذا على الرغم من أن روسيا يسارية راديكالية”، مضيفا أن روسيا ساندت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، وقدمت 60 مليونًا من الضحايا.

“وقف هذه الحرب العبثية”

وطالب ترامب الرئيس الروسي بوقف “هذه الحرب العبثية التي ستكون أسوأ إذا لم نصل إلى اتفاق”، موضحا أنه لن يكون لديه خيار آخر سوى فرض العقوبات على روسيا لوقف الحرب.

وختم ترامب منشوره قائلا “حان الوقت للتوصل إلى اتفاق، لا يجب خسارة المزيد من الأرواح (بسبب الحرب)“.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الأربعاء، أن ترامب يحث روسيا منذ أشهر على وقف الحرب في أوكرانيا التي بدأت في عام 2022.

أسلوب معتاد لترامب

وأضافت الصحيفة أن ترامب لديه سجل من التهديد باستخدام التعريفات الجمركية ضد دول يريد إخضاعها لتوجهاته، إذ سبق أن هدد ترامب عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك في اليوم الأول له في البيت الأبيض.

غير أن ترامب لم يقم بهذا يوم الاثنين، في أول يوم عمل كامل له في فترة رئاسته الثانية، وقال إنه سيصدر هذه التعريفات في مطلع شهر فبراير/شباط المقبل.

ووجّه ترامب انتقادا غير معتاد لبوتين، الاثنين، حيث قال إنه “يدمر روسيا” بعدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

عقوبات إضافية

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرض عقوبات إضافية على قطاع النفط الروسي قبل أن تنتهي فترة رئاسته، شملت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة ونحو 200 ناقلة نفط، يطلق عليها الإعلام الأمريكي “أسطول الظل”، حيث تقوم بنقل النفط الروسي إلى الصين والهند.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم يوقف بوتين الحرب في أوكرانيا، قال ترامب إن هذا “يبدو مرجحا”.