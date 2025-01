تطبيق “زر الذعر”.. المكسيك تتحرك وسط قلق من تهديدات ترامب بترحيل المهاجرين

أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن تنفيذ تهديداته بالترحيل الجماعي وفرض تعريفات جمركية عقابية، حالة من عدم اليقين بين المسؤولين المكسيكيين، وقادة الأعمال، والملايين من المهاجرين المكسيكيين إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المكسيك برئاسة كلوديا شينباوم، أطلقت تطبيقًا إلكترونيًّا للطوارئ يُعرف باسم “بانيك بوتون” (زر الذعر)، يمكن تحميله على الهواتف المحمولة.

ويهدف التطبيق إلى مساعدة المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة ممن يخشون الاحتجاز والترحيل، عبر تنبيه الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم بشأن وضعهم الحرج.

وتبذل الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم جهودًا مكثّفة لدعم نحو 5 ملايين مكسيكي غير موثق يعيشون في الولايات المتحدة، وسط تصاعد التهديدات بالترحيل الجماعي.

وأطلقت إدارتها تطبيق “زر الذعر” لمساعدة المحتجزين، كما قامت بتجنيد أكثر من 2600 محامٍ ونحو 2200 موظف قنصلي لتقديم الدعم القانوني. وإضافة إلى ذلك، عقد وزير خارجيتها اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في جميع الولايات الحدودية الأمريكية.

