“رمونا من الباص”.. دانيا حناتشة تكشف انتهاكات الاحتلال للأسيرات حتى اللحظات الأخيرة (فيديو)

كشفت الأسيرة والطالبة المحررة دانيا حناتشة للجزيرة مباشر أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات استمرت حتى اللحظات الأخيرة من اعتقالهن، حيث حرص الاحتلال على التنكيل بالأسرى والأسيرات حتى الإفراج عنهن فجر يوم الاثنين ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت دانيا، الطالبة بجامعة بيرزيت في رام الله بالضفة الغربية، ما مرت به الأسيرات خلال طريقهن للحرية فجر يوم الاثنين قائلة “تلقينا تهديدات ونكلوا بنا، وقالوا إنه أي حدا بيظهر مشاعر الفرح خلال عملية النقل مش راح يطلع. لحظة وصولنا سجن عوفر كانوا يرموا الأسيرات على الأرض من الباص وهو يتحرك”.

وتابعت دانيا في وصف ما تعرضت له الأسيرات من انتهاكات “بعدها يمسكونا المجندات مكلبشين للخلف، وفي أسيرات تعرضن للضرب خلال هذه المرحلة وحطونا على الأرض في خيام، وكان في شاشة إجباري نتابعها بتعرض إنه حريتنا مقابلها هزيمة في غزة ولبنان، وكانوا محاوطينّا بكلاب لإجبار الأسيرات على المتابعة”.

“مزيج من الفرحة والألم”

وقالت دانيا إن شعورها هو مزيج من الفرحة والألم، لأن الشعب لا يزال يهتم بقضية الأسرى وضحّى من أجل حريتهم، مشيرة إلى أن ما حدث في غزة والضفة ولبنان آلم الأسيرات بشدة.

وتعرضت دانيا للاعتقال الإداري مرتين خلال العامين الماضيين، وأفرج عنها في صفقتي التبادل الأخيرتين بين (حماس) والاحتلال، الأولى كانت خلال الهدنة في غزة عام 2023، بعد أن قضت 10 أيام في السجن، بينما كانت الثانية ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري بعد 5 أشهر من اعتقالها.

وأشارت دانيا إلى أن الأسيرات اللاتي كُنّ معها في السجن كُنّ يلقبنها بـ”علامة الصفقة”، لأن دخولها للسجن يعني تأكد حدوث اتفاق لتبادل الأسرى.

وكانت هيئة السجون الإسرائيلية قالت، الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و(حماس)، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.