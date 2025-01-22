“فهد المولد في رحمة الله”.. الطبيب السابق للمنتخب السعودي ينفجر باكيا أمام الكاميرا (فيديو)

أثار الموقف تعاطفا كبيرا من الجماهير

تصدر اسم اللاعب فهد المولد قائمة الأكثر بحثًا على غوغل، بعد تصريحات مؤثرة للدكتور صالح الحارثي الطبيب السابق للمنتخب السعودي.

وخلال برنامج “الأول” مع الإعلامي طارق النوفل، لم يتمكن الحارثي من إخفاء تأثّره عند الحديث عن حالة اللاعب فهد المولد الذي أصيب بحادث قبل شهور.

“في رحمة الله”

وقال الحارثي بصوت متأثر “فهد الله يشفيه ويلطف بحاله”، مضيفًا “هو في رحمة الله”، وغلبته دموعه وطالب بإيقاف التصوير.

حالة فهد المولد ؟ دكتور المنتخب السعودي السابق ( صالح الحارثي ) باكياً : الله يشفيه و يلطف بحاله .. فهد المولد حالته في رحمة الله — الدعاء يغير كل شيء، دعواتكم له بالشفاء العاجل. 😢💔

pic.twitter.com/6Bm9l0cR4Y — عمرو (@bt3) January 21, 2025

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سقط فهد المولد من الطابق الثاني من منزله بدبي، على جسم إسمنتي، ونقل اللاعب إلى مستشفى راشد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض عبر طائرة الإجلاء الطبي، ليتلقى العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بكسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة من جسمه.

وكان اللاعب الدولي السعودي في دبي، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة الصين، على ملعب داليان، التي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

تعاطف كبير من الجماهير

وأثار موقف الحارثي تعاطفًا كبيرًا من الجماهير السعودية والعربية، الذين عبّروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمولد، داعين الله أن يعيده سالمًا إلى الملاعب ليواصل مسيرته الكروية.

اللهم إن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن أشتد المرض فأنت الشافي، اللهم ما عجز عنه الأطباء، فأنت ربنا ورب الأطباء لايعجزك شيء، اللهم اشف #فهد_المولد وأنثر في جسده الصحة والعافية، اللهم إنا نستودعك إياه فأجعله بأفضل حال وطهر جسده من كل مرض واحفظه بعينك التي لا تنام.

لاتنسونه من دعائكم pic.twitter.com/T9R9I1VxHp — فهد المحياوي (@FH_MHY) January 21, 2025