أسيرة تحتضن الوسادة وأخرى تتحدث للقمر.. لانا فوالحة تروي مشاهد لمعاناة الأمهات في سجون الاحتلال (فيديو)

كشفت الأسيرة المحررة لانا فوالحة عن أوضاع صعبة تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي، وخصوصا الأمهات منهنّ.

وقالت لانا (25 عاما)، التي تقيم في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن معاناة الأسيرات الأمهات كانت أكثر من غيرهن في سجون الاحتلال، بسبب انفصالهن القسري عن أطفالهن.

وأضافت أن أحد أصعب المشاهد التي عاشتها كان مشهد إحدى الأسيرات من قطاع غزة، التي اضطرت لأن تترك ابنتها ذات التسعة أشهر، حيث كانت تحتضن الوسادة طول الوقت كأنها ابنتها.

وروت لانا أن أسيرة أخرى كانت تتحدث إلى القمر كلما اكتمل وتبعث معه السلام لابنتها، بعد أن أبلغها زوجها أن ابنتهما ترسل لها التحية دائما عبر القمر.

وظلت أسيرة ثالثة من غزة، بحسب لانا، 10 شهور دون أن تسمع أي أخبار عن أبنائها، ولا تعلم إن كانوا أحياءً أو استشهدوا.

وأضافت لانا أن هناك العديد من النساء المصابات والفتيات القاصرات كن أسيرات أيضا، مشيرة إلى أن سلطات سجون الاحتلال كانت تتجاهل تقديم أي رعاية صحية لهن.

وحشية الجنود مع الأسيرات

وقالت لانا إنها كانت شاهدة على موقف صعب لإحدى الأسيرات التي أبقاها جنود الاحتلال مكبلة اليدين والقدمين عندما خرجت من المستشفى، رغم أن إصابتها كانت خطرة في القدم ولم تكن قادرة على الحركة.

وأشارت إلى وحشية جنود الاحتلال وسوء معاملتهم لهن، حيث كانوا يوجهون إليهن الشتائم، ولا يحترمون خصوصية الأسيرات وحرمتهن، ولا يتورعون عن مصادرة ثياب الأسيرات وأكلهن وممتلكاتهن.

ووجهت الأسيرة المحررة تحية إلى أهل غزة، وأكدت أن فرحتها بالإفراج عنها منقوصة ولن تكتمل إلا عندما يتم تعمير القطاع، وترى ضحكة الأمهات والأطفال تعود من جديد.

وكانت هيئة السجون الإسرائيلية قالت، الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.