تحقيق للغارديان: هكذا دعمت شركة “مايكروسوفت” الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الخميس، أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عمقت علاقتها مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وزودت الجيش الإسرائيلي بخدمات تخزين وحاسبات أكبر، علاوة على آلاف الساعات من المساندة الفنية في صفقات بقيمة 10 ملايين دولار.

جاء هذا الكشف عن العلاقة العميقة بين شركة “مايكروسوفت” والجيش الإسرائيلي ضمن تحقيق قامت به صحيفة “الغادريان”، بالتعاون مع مجلة 972، وهي مجلة إسرائيلية يسارية تهتم بتغطية الشؤون الفلسطينية، وموقع “لوكال كال” الإخباري الإسرائيلي باللغة العبرية.

ويعتمد التحقيق على مقابلات مع مصادر عدة من مؤسسة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية، ويلقي الضوء على توجه الجيش الإسرائيلي إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية لتلبية المتطلبات التكنولوجية للحرب في قطاع غزة.

احتياجات فنية للحرب في غزة

وقالت الصحيفة إنه مع بداية الحرب في قطاع غزة وجد الجيش الإسرائيلي أنه في حاجة سريعة لزيادة خدمات التخزين والحوسبة، فلجأ إلى شركة “مايكروسوفت” لتزوده بإمكانيات كبيرة لتخزين المعلومات على شبكة الإنترنت وتحليلها.

وأوضحت المستندات التي تم تسريبها، واعتمدت عليها الصحيفة في تحقيقها، ومنها سجلات تجارية من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وملفات من فرع شركة “مايكروسوفت” في إسرائيل، أن منتجات “مايكروسوفت” وخدماتها، وبشكل خاص منصة “آزور” للتخزين وخدمات المعلومات على الإنترنت، “كانت تستخدم عبر وحدات في قوات إسرائيل البرية والبحرية والجوية وأجهزة استخباراتها”.

وقالت الصحيفة إنه علاوة على قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام بعض خدمات “مايكروسوفت” لأغراض إدارية، مثل البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة الملفات، أوضحت الوثائق والمقابلات أن منصة “آزور” للتخزين وخدمات المعلومات على الإنترنت “تم استخدامها لمساندة الأنشطة القتالية والاستخباراتية” للجيش الإسرائيلي.

وطبقا لموقع شركة “مايكروسوفت” فإن منصة “آزور” للتخزين على الإنترنت “تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الحوسبة والتخزين والشبكات والتحليلات والذكاء الاصطناعي”، وتعتمد على خدماتها 95% من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة، طبقا لما تقوله “مايكروسوفت” على موقعها.

“مايكروسوفت شريك موثوق به”

وأوضحت “الغارديان” في تقريرها أنه نظرا لأن شركة “مايكروسوفت” تعد “شريكا موثوقا به” للجيش الإسرائيلي، فقد “طلب منها الجيش مرارا العمل في مشروعات مهمة وسرية للغاية”، كما عمل موظفون من “مايكروسوفت” مع جهاز الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي، ومن بين أقسامه وحدة النخبة التي تحمل رقم 8200.

كما تظهر الوثائق، أن “مايكروسوفت” زودت الجيش الإسرائيلي أيضًا بإمكانية الوصول على نطاق واسع إلى نموذج للذكاء الاصطناعي يحمل اسم “جي بي تي -موديل 4”.

وأوضحت الصحيفة أن مطوري هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي غيّروا مؤخرا سياستهم التي كانت تمنع العمل مع عملاء من الجيوش وأجهزة الاستخبارات.

وذكرت “الغارديان” أن شركة “مايكروسوفت” رفضت الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها الصحيفة إليها عن عملها مع الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال “إننا لن نعلق على هذا الموضوع”.