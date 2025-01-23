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حرائق لوس أنجلوس تستعر مجددا.. ارتفاع حالة الطوارئ وتحذيرات من “خبر سيئ” (شاهد)

حرائق خارجة عن السيطرة وأوامر إجلاء لـ50 ألف شخص

اتساع نطاق الحرائق في لوس أنجلوس ورفع حالة الطوارئ
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23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202502:05 PM (توقيت مكة)

أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء، لأكثر من 50 ألف شخص في شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد نشوب حريق “هيوز” أمس الأربعاء.

وخلال أقل من 24 ساعة التهمت النيران أكثر من 41 كيلومترا مربعا من الأشجار والأعشاب الكثيفة بالقرب من بحيرة كاستايك، وهي منطقة ترفيهية شهيرة تقع على بعد نحو 64 كيلومترا من حريقي “إيتون” و”باليسيدز” المدمرين، اللذين لا يزالان مشتعلين منذ  ثلاثة أسابيع.

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ارتفاع حالة الطوارئ

وتم رفع حالة الطوارئ إلى مستوى “العلم الأحمر” حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 24 يناير/كانون، في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

يأتي هذا الحريق في وقت لا تزال فيه منطقة لوس أنجلوس تعاني من تبعات حريقين هائلين أسفرا عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا وتدمير آلاف المباني.

إخلاء السجون

وقال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن سجن “بيتشيس” في كاستايك تلقّى أمر إخلاء تم على إثره نقل نحو 500 سجين إلى منشأة مجاورة.

وأضاف أن نحو 4600 نزيل في سجون أخرى بالمنطقة يحتمون في أماكنهم، لكن الحافلات جاهزة في حال تغيرت الظروف واحتاجوا إلى المغادرة.

الخبر السيئ

قال برنت باسكوا من إدارة الإطفاء في كاليفورنيا “نحن نواجه الرياح، ونواجه انخفاضًا في الرطوبة، ولم ترَ هذه الشجيرات أي رطوبة منذ فترة طويلة”.

وذكر خبير الأرصاد الجوية دانيال سواين أن “الخبر السيئ هو أن الرياح سوف تشتد في وقت لاحق لدرجة أن المروحيات قد لا تتمكن من التحليق”، مرجحًا تمدد الحريق إلى مقاطعة فينتورا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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