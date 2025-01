حرائق لوس أنجلوس تستعر مجددا.. ارتفاع حالة الطوارئ وتحذيرات من “خبر سيئ” (شاهد)

أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إجلاء، لأكثر من 50 ألف شخص في شمال لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد نشوب حريق “هيوز” أمس الأربعاء.

وخلال أقل من 24 ساعة التهمت النيران أكثر من 41 كيلومترا مربعا من الأشجار والأعشاب الكثيفة بالقرب من بحيرة كاستايك، وهي منطقة ترفيهية شهيرة تقع على بعد نحو 64 كيلومترا من حريقي “إيتون” و”باليسيدز” المدمرين، اللذين لا يزالان مشتعلين منذ ثلاثة أسابيع.

Weather update for the #HughesFire •Relative Humidity: 7%

•Temperature: 55°F

•Winds: NE to ENE gusting up to 42 mph Forecast:

Winds are expected to increase this afternoon through Thursday, with peak gusts reaching up to 50 mph Thursday morning. pic.twitter.com/H6BWokc1ZU — California Fire Tracker (@deb8rr) January 22, 2025

ارتفاع حالة الطوارئ

وتم رفع حالة الطوارئ إلى مستوى “العلم الأحمر” حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 24 يناير/كانون، في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

يأتي هذا الحريق في وقت لا تزال فيه منطقة لوس أنجلوس تعاني من تبعات حريقين هائلين أسفرا عن مقتل أكثر من عشرين شخصًا وتدمير آلاف المباني.

#HughesFire

The Hughes Fire is currently 10,176 acres with 14% containment. 🔗For more information, please visit Hughes Fire Inciweb page:https://t.co/Q8HpyVFfxM 📸 USDA Forest Service snapshot from the field during initial attack@LACOFD @LACoFDPIO @LASDHQ @CHP_Newhall… pic.twitter.com/rPfbXKiD6Z — Angeles National Forest (@Angeles_NF) January 23, 2025

إخلاء السجون

وقال روبرت لونا قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن سجن “بيتشيس” في كاستايك تلقّى أمر إخلاء تم على إثره نقل نحو 500 سجين إلى منشأة مجاورة.

وأضاف أن نحو 4600 نزيل في سجون أخرى بالمنطقة يحتمون في أماكنهم، لكن الحافلات جاهزة في حال تغيرت الظروف واحتاجوا إلى المغادرة.

الخبر السيئ

قال برنت باسكوا من إدارة الإطفاء في كاليفورنيا “نحن نواجه الرياح، ونواجه انخفاضًا في الرطوبة، ولم ترَ هذه الشجيرات أي رطوبة منذ فترة طويلة”.

وذكر خبير الأرصاد الجوية دانيال سواين أن “الخبر السيئ هو أن الرياح سوف تشتد في وقت لاحق لدرجة أن المروحيات قد لا تتمكن من التحليق”، مرجحًا تمدد الحريق إلى مقاطعة فينتورا.