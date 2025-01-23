شاهد: جولة للجزيرة مباشر في المنزل الذي استشهد فيه السنوار

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر الخميس في المنزل الذي استشهد فيه يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت الكاميرا الأريكة التي كان السنوار يجلس عليها قبل استشهاده، وقذيفة مضادة للدروع بجوارها، والجعبة التي كان يرتديها.

وقال أشرف أبو طه، صاحب المنزل الذي استشهد به السنوار إنه فخر وشرف له ولأسرته أن السنوار استشهد في منزلهم.

واضاف أبو طه أن السنوار يمثل بالنسبة للفلسطينيين رمزا للمقاومة والثورة الفلسطينية، مثل ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية وغيرهم.

“شعرت أن بيتي لم يهدم”

وقال أبو طه “بنيت منزلي طوبة طوبة، لكن دم الشهيد يحيى السنوار أغلى من منزلي وكل منازل قطاع غزة”، مضيفا أن “استشهاد قائد كبير مثل أبو إبراهيم في بيتي جعلني أشعر أن البيت لم يهدم”.

وتابع أبو طه قائلا “افتخر كثيرا بأن السنوار استشهد في بيتي، وأهل الخير سوف يساعدوني في تعميره إن شاء الله، وقد أصبح مزارا، حيث يأتي الناس لزيارته والتقاط الصور فيه”.

واشار أبو طه إلى أن الناس في المنطقة باتوا يطلقون عليها “تل السنوار” بدلا من تل السلطان، مشيرا إلى أن مختلف الفصائل الفلسطينية تأتي لزيارة المكان.

وكان السنوار استشهد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في اشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.