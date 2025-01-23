شاهد: فلسطيني يعرض دبابة إسرائيلية للبيع في غزة بطريقة ساخرة

ظهر شاب فلسطيني في قطاع غزة وهو يعرض دبابة إسرائيلية للبيع، مستعرضًا مواصفاتها بطريقة ساخرة.

و”الفيديو” الذي انتشر عبر مواقع التواصل، الخميس، ظهر فيه شاب وهو يقف أمام الدبابة المدمرة، ويتحدث بشكل ساخر عن مواصفاتها من محركها ووزنها، إلى قدرتها على الصمود أمام القصف.

وقال الشاب بطريقة ساخرة إن الدبابة -التي تبدو بحالة يرثى لها- تتميز “بزيت جيد، وجنزيرات أنيقة، بالإضافة إلى محرك قوي يضم 3000 حصان”، على حد قوله، كما أشار إلى وجود بعض الأعطال الطفيفة، مثل “احتياجها إلى ثلاث قذائف جديدة وشواظ جديد”.

وانتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل صور لآليات عسكرية إسرائيلية متضررة، بما فيها دبابات، تم رصدها في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الحضرية في قطاع غزة، تزامنًا مع بدء سريان وقف إطلاق النار.

ووثّقت هذه الصور عددًا كبيرًا من الدبابات التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة لهجمات المقاومة على مدار 471 يومًا من المواجهات، كما شملت الصور جرافات عسكرية كانت تستخدم في عمليات هدم منازل الفلسطينيين.

وكانت المقاومة قد لجأت إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة أبرزها قذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، إلى جانب عبوات “العمل الفدائي” و”شواظ”، بالإضافة إلى أنواع أخرى من العتاد العسكري.