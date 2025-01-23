الأخبار|قطاع غزة

نتنياهو يعلق على اتهام إيلون ماسك بـ”النازية”

نتنياهو ماسك في مستوطنة بغلاف غزة
نتنياهو وماسك (يسار) خلال زيارة مستوطنة بغلاف غزة (غيتي)
23/1/2025-|آخر تحديث: 23/1/202509:24 PM (توقيت مكة)

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة عن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك ضد الاتهامات التي وصفته بأنه نازي، معتبرًا أن هذه الادعاءات حملات تشويه كاذبة.

وفي تغريدة نشرها في وقت سابق الخميس، أشاد نتنياهو بماسك، ووصفه بأنه “صديق عظيم لإسرائيل”، مشيرًا إلى زيارته لإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودعمه المتواصل والقوي لحق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”، وفقا لكلامه.

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وتأتي تصريحات نتنياهو ردًا على تغريدة لماسك نفسه، حيث ذكر ماسك أن “اليساريين المتطرفين” مستاؤون لأنهم اضطروا للتوقف عن “تمجيد حماس“، ليصفوه بالنازي.

 

وأثارت إشارة يد ماسك أثناء حديثه في الاحتفال بتنصيب دونالد ترامب قبل أيام مقارنات عبر الإنترنت مع التحية النازية التي اشتهر بها الزعيم الألماني أدولف هتلر.

حركة ماسك التي شبهت بالتحية النازية (الفرنسية)

دعم ماسك لإسرائيل

ويعد ماسك من أبرز الداعمين لإسرائيل، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زار إسرائيل وأجرى لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو.

واصطحب المسؤولون الإسرائيليون خلال تلك الزيارة ماسك في جولة إلى مستوطنة كفار عزة بغلاف قطاع غزة، التي كانت أحد مسارح هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهر ماسك حينها مرتديًا سترة واقية من الرصاص ومحاطًا بأشخاص مسلحين، وعند وصوله غرد على حسابه في “إكس” قائلًا “الأفعال أبلغ من الأقوال”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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