نتنياهو يعلق على اتهام إيلون ماسك بـ”النازية”

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة عن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك ضد الاتهامات التي وصفته بأنه نازي، معتبرًا أن هذه الادعاءات حملات تشويه كاذبة.

وفي تغريدة نشرها في وقت سابق الخميس، أشاد نتنياهو بماسك، ووصفه بأنه “صديق عظيم لإسرائيل”، مشيرًا إلى زيارته لإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودعمه المتواصل والقوي لحق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”، وفقا لكلامه.

وتأتي تصريحات نتنياهو ردًا على تغريدة لماسك نفسه، حيث ذكر ماسك أن “اليساريين المتطرفين” مستاؤون لأنهم اضطروا للتوقف عن “تمجيد حماس“، ليصفوه بالنازي.

.@elonmusk is being falsely smeared. Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2025

وأثارت إشارة يد ماسك أثناء حديثه في الاحتفال بتنصيب دونالد ترامب قبل أيام مقارنات عبر الإنترنت مع التحية النازية التي اشتهر بها الزعيم الألماني أدولف هتلر.

دعم ماسك لإسرائيل

ويعد ماسك من أبرز الداعمين لإسرائيل، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زار إسرائيل وأجرى لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو.

واصطحب المسؤولون الإسرائيليون خلال تلك الزيارة ماسك في جولة إلى مستوطنة كفار عزة بغلاف قطاع غزة، التي كانت أحد مسارح هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهر ماسك حينها مرتديًا سترة واقية من الرصاص ومحاطًا بأشخاص مسلحين، وعند وصوله غرد على حسابه في “إكس” قائلًا “الأفعال أبلغ من الأقوال”.