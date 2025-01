نتنياهو يعلق على اتهام إيلون ماسك بـ”النازية”

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوة عن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك ضد الاتهامات التي وصفته بأنه نازي، معتبراً أن هذه الادعاءات حملات تشويه كاذبة.

وفي تغريدة نشرها في وقت سابق الخميس، أشاد نتنياهو بماسك ووصفه بأنه “صديق عظيم لإسرائيل”، مشيراً إلى زيارته لإسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ودعمه المتواصل والقوي لحق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”، وفقا لكلامه.

وتأتي تصريحات نتنياهو رداً على تغريدة لماسك نفسه، حيث ذكر ماسك أن “اليساريين المتطرفين” مستاؤون لأنهم اضطروا للتوقف عن “تمجيد حماس” ليصفوه بالنازي.

.@elonmusk is being falsely smeared.

Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) January 23, 2025