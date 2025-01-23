ولي العهد السعودي يهنئ ترامب ويكشف عن خطط لاستثمارات بقيمة 600 مليار دولار

هنّأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه منصب رئيس الولايات المتحدة، ونقل الأمير إلى ترامب تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، نشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيله، وقالت إنه جرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

كما تناول الاتصال، وفقًا للوكالة الرسمية، بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة الرئيس بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على إيجاد ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من الفرص المتاحة فيه للشراكة والاستثمار.

استثمارات بمبلغ 600 مليار دولار

وأكد بن سلمان على رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع إذا أتيحت فرص إضافية، حسب بيان الوكالة.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وامتنانه للقيادة السعودية على التهنئة، مشددًا على التزامه بالعمل مع المملكة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

والاثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وأدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبًا للرئيس.