أبو عبيدة يعلن أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن غدا السبت

كشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، عن أسماء أربع مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيُفرَج عنهن غدًا السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر منصة تلغرام “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن 4 مجندات”.

وأضاف أن المجندات هن “كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباج”.

ويستعد قطاع غزة للفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ صباح 19 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحسب الاتفاق، فإن هذا الفصل يبدأ في اليوم السابع من التنفيذ (الموافق غدًا السبت)، وفيه تطلق حركة حماس سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين المكونة من 4 محتجزات مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.