ترامب يأمر برفع السرية عن ملفات اغتيال جون كينيدي (فيديو)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس برفع السرية عن ملفات الحكومة الأمريكية المتعلقة بعمليات اغتيال الرئيس الراحل جون إف كينيدي في العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي في العام 1968، إضافة إلى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.

وفي تصريح للصحفيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، قال ترامب: “سيتم الكشف عن كل شيء”.

كما وقع ترامب أمراً تنفيذياً بالعفو عن 23 شخصاً شاركوا في تظاهرات مناهضة للإجهاض، وأعلن البيت الأبيض أنهم حوكموا في ظل إدارة سلفه الديموقراطي جو بايدن.

وأكد ترامب للصحفيين عشية تظاهرة كبرى ضد الإجهاض في واشنطن: “لم يكن ينبغي محاكمتهم. عدد كبير منهم من كبار السن. إنه شرف كبير لي أن أوقع هذا القرار”.

وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم قاضٍ فدرالي بتعليق قراره تقييد حق منح الجنسية الأمريكية بالولادة.

وعند سؤاله من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم قاضي مقاطعة واشنطن جون كوفينور الذي اعتبر أن أمر الرئيس “غير دستوري بشكل صارخ”، أجاب ترامب: “من الواضح أننا سنستأنفه”.