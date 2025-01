“اكتئاب وقلق”.. مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي

قالت الأمم المتحدة إن مليون طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي واجتماعي بسبب الاكتئاب والقلق الناجمين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين طوال 16 شهرا.

جاء ذلك في حديث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، أمس الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن، برئاسة الجزائر، حول الحالة في الشرق الأوسط بالتركيز على أوضاع الأطفال في غزة.

وفي حديثه عن الحرب الإسرائيلية على غزة، قال فليتشر “على مدار 15 شهرا في غزة، قُتل الأطفال، وتُركوا للجوع، وماتوا من البرد”، وأضاف “وفقا للتقديرات، هناك أكثر من 17 ألف طفل في غزة يعيشون بعيدا عن أهاليهم”.

Children and families are seeing utter destruction and infrastructural collapse as they check in on their homes in north Gaza.

Multiple UNICEF trucks carrying essential supplies have already entered the area.

The ceasefire must be upheld and access must be maintained. pic.twitter.com/meDH8k8BGG

— UNICEF (@UNICEF) January 23, 2025