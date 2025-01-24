الأسيرة المحررة آلاء القاضي: الاحتلال تعمد تأخير خروج بعض الأسيرات لتدمير نفسياتهن (فيديو)

روت الأسيرة المحررة آلاء القاضي للجزيرة مباشر تفاصيل اليوم الأخير في اعتقالها لدى الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تعمدت تأخير خروج بعض الأسرى والأسيرات لتدمير نفسياتهم.

وتحدثت آلاء القاضي عن اليوم الذي شهد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل بقولها “تعمّد الاحتلال تأخير خروج بعض الأسيرات حتى اللحظة الأخيرة، مثل تحرير جابر وعبلة سعدات، وذلك بهدف تدمير نفسياتهن، وتعاموا معنا بأسلوب سيئ للغاية إذ قاموا بوضع رؤوسنا بالأرض وتغطية أعيننا”.

وروت آلاء القاضي المعاناة التي عاشتها خلال اعتقالها في سجون الاحتلال، بقولها “كانت ظروف السجن سيئة جدًا، إذ تعرضنا للضرب والإهانة والقمع والإذلال، كانوا يضربوننا على الوجه والأذن ويمزقون الشعر ويضربونا على الظهر بالبندقية”.

ولفتت آلاء القاضي إلى تعمد الاحتلال حرمان الأسيرات من أشياء كثيرة تعد من أبسط حقوقهن كالطعام، موضحًة “كانت كميات الطعام قليلة للغاية وسيئة، وجميع ما يقدم للأسيرات كان تالفا مثل الخيار والطماطم”.

الشكر لأهل غزة

وتابعت “الاحتلال منع الكثير من الأشياء داخل السجن مثل الحديد والإبر والكتب والأقلام، إذ قامت إدارة السجون بمصادرة كل الكتب من داخل الغرفة ومن بينها مصحفي”.

ووجهت الأسيرة المحررة الشكر والامتنان لأهالي غزة، مؤكدة أن غزة لم تخذلهم أبدًا وكانت صادقة الوعد كما عهدوها، وأضافت “هناك مفاوضات مستمرة منذ أكثر من 30 عامًا، ولكن دون جدوى، رحم الله شهداء غزة وشفى جرحاهم”.

ويستعد قطاع غزة للفصل الثاني من أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ صباح 19 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وكشف أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الجمعة، عن أسماء أربع مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة سيُفرَج عنهن غدًا السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.