الجيش السوداني يعلن فك حصار “سلاح الإشارة” في الخرطوم بحري (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، أنه كسر حصارًا كانت تفرضه قوات الدعم السريع على قاعدة عسكرية في الخرطوم.

وفك الجيش الحصار عن سلاح الإشارة بالخرطوم بحري بعد معارك شرسة، وهو ما أكدته أيضًا مصادر خاصة للجزيرة مباشر.

وقال الجيش في بيان إن قواته أكملت المرحلة الثانية من عملياته العسكرية “بالتحام قوات بحري وأم درمان مع القوات المرابطة بالقيادة العامة”.

وهنأت هيئة قيادة القوات المسلحة قواتها المنتشرة في كل محاور القتال بهذا “الانتصار الكبير” الذي تزامن مع “دحر هجوم ميليشيا آل دقلو الإرهابية الغادر صباح اليوم على مدينة الفاشر الصامدة، وطردهم من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي ومنطقة التصنيع الحربي”، وفقًا للبيان.

ونشر حساب القوات المسلحة السودانية على فيسبوك تسجيلًا يُظهر جنودًا وهم يحتفلون بفك الحصار واندماجهم مع القوات المحاصرة.

وتتكون الخرطوم، عاصمة السودان، من ثلاث مدن هي الخرطوم (جنوب شرق) وبحري (شمال شرق) وأم درمان (غرب)، وترتبط بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض. ويقع مقر “سلاح الإشارة” في موقع استراتيجي على النيل الأزرق، ويحده شرقًا جسر النيل الأزرق المؤدي إلى وسط الخرطوم والشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للجيش السوداني.

نفي الدعم السريع

من جانبه، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، عبر منشور على منصة إكس، صحة الفيديوهات المتداولة بشأن التحام الجيش السوداني بقواته في “سلاح الإشارة”.

وأكد أن قوات الدعم السريع ما زالت تخوض معارك ضارية في الخرطوم بحري و”تكبد العدو خسائر فادحة، وتعيق أي محاولة للتقدم نحو مقر سلاح الإشارة”.

إن الفيديوهات التي نشرها إعلام الجيش بإلتحام قواته مع سلاح الإشارة ما هي إلا علف للبلابسة ورفع الروح المعنوية لقواتهم ومليشياتهم الإرهابية وكل هذه الفيديوهات غير صحيحة،أشاوس قوات الدعم السريع يخوضون في اللحظات معارك ضارية في بحري شمالي الخرطوم وتكبد العدو خسائر فادحة وتعيق أي… — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) January 24, 2025

وفي السياق ذاته، صرَّح وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر بأن “انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم بحري والفاشر وكردفان تمثل نقطة فارقة في مسيرة الاستعادة للأمن والاستقرار في البلاد”.

وأشار إلى أن تقدم الجيش يعكس “وحدة الشعب وصلابته في الدفاع عن أرضه وكرامته”، وفقًا لكلامه.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي تُعَد موقعًا حيويًّا في وسط السودان، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.