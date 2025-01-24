اللحظات الأولى لاشتعال النيران بجرافة للاحتلال بعد استهدافها بعبوة ناسفة في جنين (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعًا مصورًا، يُظهر اشتعال النيران بجرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافها بعبوة ناسفة في حارة الدمج بمخيم جنين، مساء الجمعة.

بدورها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم داخل حارة الدمج بمخيم جنين.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على منصة تلغرام “تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل حارة الدمج بمخيم جنين، مؤكدين تسجيل إصابات محققة في صفوف العدو”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة موجهة من نوع “سجيل” في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الكتيبة في بيان عبر منصة تلغرام أن مقاتليها يواصلون “التصدي لقوات المشاة والآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة للمحور، بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة”.

وأشارت إلى تحقيق “إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة”، وفقًا للبيان.

كما أوضحت أنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة في جرافة عسكرية وإخراجها من الخدمة.

وقالت كتيبة جنين في بيان عبر قناتها على منصة تلغرام “تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في ناقلة جند صهيونية في محور العسكري وإعطابها، كما يواصل أبطالنا إمطار قوات النجدة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة”.