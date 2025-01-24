بعد أيام قليلة من توليه الرئاسة.. ترامب يُرحّل مئات “المهاجرين غير النظاميين”

أوقفت السلطات الأمريكية نحو 538 مهاجرا غير نظامي، ورحّلت المئات في عملية جماعية، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الرئيس دونالد ترامب بعد أيام قليلة من توليه ولايته الثانية.

وقالت كارولاين ليفت في منشور، في وقت متأخر الخميس، إن “إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرا مجرما غير نظامي”، مضيفة أنه تم ترحيل “المئات” في طائرات عسكرية.

وأضافت المتحدثة باسم الرئيس دونالد ترامب أن “أكبر عملية ترحيل في التاريخ جارية.. قطعت وعود وتم الوفاء بها”.

حملة صارمة على الهجرة

وكان ترامب وعد بشنّ حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى ما قال إنه “إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة“.

في السياق، وقّع قرارات لإعلان “حالة طوارئ وطنية” عند الحدود الجنوبية، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهّدا ترحيل “الأجانب المجرمين”.

وفي وقت مبكر الخميس، قال حاكم مدينة “نيووارك راس ج. باراكا” في بيان، إن عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك “داهموا مبنى محليا وألقوا القبض على سكان لا يحملون وثائق بالإضافة إلى مواطنين، من دون إبراز مذكّرة توقيف”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق “الكونغرس” الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون لتوسيع فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه بهم الأجانب.

التوقيع على أوامر تستهدف الهجرة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع أوامر تنفيذية تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية.

وتصنف تلك الأوامر “العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد”.

كما وقّع ترامب أيضا أمرا من المتوقع أن يعلّق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.

.@karolineleavitt: "President Trump is using every lever of his executive power to secure our nation's borders… He is sending a very clear message to the rest of the world, if you are even thinking for a single second about illegally entering our country and breaking the laws… pic.twitter.com/yMQfdcfPgY — Mr Producer (@RichSementa) January 22, 2025

وأوقف الرئيس دونالد ترامب إجراءات دخول اللاجئين الذين حصلوا على التصاريح الرسمية للولايات المتحدة، وفقًا لمذكرة أصدرها الأربعاء، في إطار حملته الصارمة والشاملة على الهجرة.

وفي أعقاب أمر تنفيذي وقّعه الاثنين بعد ساعات من تنصيبه، “تم إلغاء جميع الرحلات المنظمة مسبقا للاجئين للمجيء إلى الولايات المتحدة”، وفق رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها وزارة الخارجية إلى مجموعات تعمل مع الوافدين الجدد.

عدم نقل اللاجئين

وطلبت المذكرة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدم نقل اللاجئين إلى مراكز العبور، وقالت إن عمليات معالجة الحالات جميعها قد تم تعليقها أيضا.

ووعد ترامب في كل من حملاته الرئاسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، لكن التحرك لوقف دخول اللاجئين يستهدف أيضا مسارا قانونيا للأشخاص الفارين من الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث.

وفي أمره التنفيذي، قال ترامب إنه سيعلّق قبول اللاجئين ابتداء من 27 يناير/كانون الثاني، وأمر بإعداد تقرير حول كيف يمكن تغيير البرنامج جزئيًا من خلال مشاركة أكبر للولايات والسلطات المحلية؟