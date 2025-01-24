بوتين مستعد لمفاوضات مع ترامب بشأن أوكرانيا ويؤكد أن الحرب لم تكن لتقع لو كان رئيسا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه منفتح على إجراء مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن بعض القضايا، منها الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة، مضيفا أن عقد مثل هذا الاجتماع سيكون فكرة جيدة.

لكن الرئيس الروسي أخبر مراسلا في قناة روسية محلية أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.

وأشاد الرئيس الروسي بـ”براغماتية” نظيره الأمريكي، ووصفه بأنه “ذكي وعملي”، وقال إنه لا يتوقع أن يتخذ ترامب قرارات بشأن فرض عقوبات من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد الأمريكي.

وهدد ترامب هذا الأسبوع بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا إذا لم تتفاوض على إنهاء الحرب.

وتابع بوتين قائلا “لذلك، سيكون من الأفضل لنا على الأرجح أن نجتمع، استنادا إلى واقع اليوم، للتحدث بهدوء عن جميع المجالات التي تهم كلا من الولايات المتحدة وروسيا. نحن مستعدون. ولكن أكرر أن هذا يعتمد بالدرجة الأولى بالطبع على قرارات الإدارة الأمريكية الحالية واختياراتها”.

كان يمكن تجنب الحرب

وأكد بوتين الجمعة أن اندلاع “الأزمة في أوكرانيا” عام 2022، في إشارة الى تاريخ اندلاع الحرب، كان يمكن تجنبه لو كان ترامب رئيسا للولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وصرح بوتين في مقابلته مع قناة روسية الجمعة “لا يمكنني إلا أن اتفق مع ترامب في قوله إنه لو كان رئيسا، لو لم يسرقوا منه الفوز في 2020، لما اندلعت الأزمة في اوكرانيا في 2022”.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن “بوتين مستعد للقاء. وننتظر إشارات” من الولايات المتحدة.

ولم يقدم أي تفصيل حول التوقيت المحتمل للمحادثات أو طبيعة هذه الإشارات، فيما أكد ترامب الخميس أنه مستعد للقاء فوري مع بوتين.

وقال لصحفيين في المكتب البيضوي “اعتقد، من خلال ما أسمعه، أن بوتين يريد لقائي، يمكن أن نلتقي في أقرب وقت ممكن. يمكن أن ألتقيه على الفور”.

“حرب عبثية”

وأضاف ترامب الخميس “مع كل يوم تأجيل لهذا اللقاء، يُقتل جنود في ساحة المعركة”، معتبرا أنها “حرب عبثية”.

وأشار إلى أن “الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض على اتفاق”.

وتخشى أوكرانيا أن ترغم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في موقف غير مؤات لأنها تواجه صعوبات على الجبهة، وأن تضطر إلى التنازل عن الأراضي التي تحتلها روسيا.

موقف كييف

وأثار زيلينسكي الذي كان رافضا لأي مفاوضات مع موسكو، هذا الاحتمال أخيرا في مناسبات عدة، ويطلب ضمانات أمنية من الغربيين.

من جانبه يطالب الكرملين باستسلام أوكرانيا وبأن تتراجع عن رغبتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تحتفظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي ضمتها، وهي شروط تعتبرها كييف غير مقبولة.

وفي ذات السياق شددت الرئاسة الأوكرانية الجمعة على رفضها أي مفاوضات سلام بين بوتين وترامب في غياب كييف وأوروبا.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية اندريه يرماك عبر تلغرام الجمعة إن بوتين يريد “التفاوض على مصير أوروبا من دون أوروبا. يريد التحدث عن أوكرانيا من دون أوكرانيا. هذا الأمر لن يحصل. على بوتين نفسه أن يعود الى الواقع أو ستتم إعادته الى الواقع”.