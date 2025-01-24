شاهد: طبيب أسنان يصنع عيادة مجانية للأطفال من بقايا مركبة مقصوفة في غزة

صنع طبيب أسنان في قطاع غزة، من بقايا مركبة مقصوفة، كرسيًا ومعدات داخل عيادة الأسنان التي فتحها مجانًا للأطفال، وفق ما وثقه الناشط هاني أبو رزق عبر “إنستغرام”، أول أمس الأربعاء.

وداخل خيمة صمم فيها بعض المعدات اللازمة للعلاج، يستقبل الدكتور “عدي الكتري” الأطفال لعلاج أسنانهم مجانًا، من خلال إعادة تدوير بعض بقايا مركبة مقصوفة و”ماتور” كهرباء مدمر، وأشياء أخرى استخدمها في عمله.

ويتنقل الطبيب الكتري بعيادته المجانية بين مخيمات النزوح في غزة، لتقديم العلاج للأطفال من خلال معدات بسيطة يخفف بها عنهم.