طلاب يقتحمون مكتبة بجامعة أكسفورد للمطالبة بوقف الاستثمارات في شركات إسرائيلية (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو بُثت على مواقع التواصل طلابًا متضامنين مع فلسطين يقتحمون مكتبة رادكليف في جامعة أكسفورد اليوم الجمعة، ويرفعون العلم الفلسطيني، ويرددون شعار “فلسطين حرة”.

ويسعى الطلاب من حركة “أكسفورد من أجل فلسطين” إلى الضغط على إدارة الجامعة لتنفيذ المطالب التي رُفعت العام الماضي، ومن أبرزها سحب استثمارات الجامعة من شركات إسرائيلية.

وشهد العام الماضي مظاهرات واسعة في جامعات أمريكية وبريطانية، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتطالب بوقف الاستثمارات الجامعية في إسرائيل أو شركات إسرائيلية، ووقف التعاون العلمي مع المؤسسات الإسرائيلية.

Breaking: This morning at approximately 9:00 AM, student group Oxford Action for Palestine (OA4P), entered the Radcliffe Camera library beginning their “occupation” of the library. OA4P stated they were establishing the “Khalida Jarrar Library”.https://t.co/5UE3TCsFei pic.twitter.com/EauaFMqGpb

