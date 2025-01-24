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طلاب يقتحمون مكتبة بجامعة أكسفورد للمطالبة بوقف الاستثمارات في شركات إسرائيلية (فيديو)

جامعة أكسفورد شهدت احتجاجات واسعة في صيف عام 2024 تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
مدة الفيديو 00 دقيقة 28 ثانية 00:28
24/1/2025-|آخر تحديث: 24/1/202510:01 PM (توقيت مكة)

أظهرت مقاطع فيديو بُثت على مواقع التواصل طلابًا متضامنين مع فلسطين يقتحمون مكتبة رادكليف في جامعة أكسفورد اليوم الجمعة، ويرفعون العلم الفلسطيني، ويرددون شعار “فلسطين حرة”.

ويسعى الطلاب من حركة “أكسفورد من أجل فلسطين” إلى الضغط على إدارة الجامعة لتنفيذ المطالب التي رُفعت العام الماضي، ومن أبرزها سحب استثمارات الجامعة من شركات إسرائيلية.

وشهد العام الماضي مظاهرات واسعة في جامعات أمريكية وبريطانية، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتطالب بوقف الاستثمارات الجامعية في إسرائيل أو شركات إسرائيلية، ووقف التعاون العلمي مع المؤسسات الإسرائيلية.

 

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن أكثر من 47 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، ونحو 111 ألف مصاب، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ودمار هائل في المنازل والبنية الأساسية.

المصدر : الجزبرة مباشر

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