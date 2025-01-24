غزة تشيع القياديين بحماس روحي مشتهى وسامي عودة وسط حضور مدني وعسكري (شاهد)

شيّع مئات في مدينة غزة، عقب صلاة الجمعة، جثمان كل من روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، وسامي عودة المسؤول عن جهاز “الأمن العام” التابع للحركة، اللذين استشهدا خلال معركة “طوفان الأقصى“.

وشارك في مراسم التشييع مدنيون وأفراد من كتائب القسام، الذين رافقوا الجثمان وسط هتافات التأبين وتأكيد مواصلة المقاومة.

ويعدّ روحي مشتهى من أبرز الشخصيات القيادية في حركة (حماس)، ويعرف بدوره المهم في تأسيس أول جهاز أمني للحركة في أواخر الثمانينيات، حيث كان مسؤولا عن تعقب العملاء الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل وتصفيتهم، وأسهم مشتهى في تعزيز القدرات الأمنية للحركة، مما جعله هدفا دائما لمحاولات الاغتيال الإسرائيلية.

وأفرجت إسرائيل عنه في عام 2011 ضمن صفقة (وفاء الأحرار) الشهيرة، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها في السجون الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين، تولى مشتهى العديد من المهام الحساسة داخل الحركة، بما في ذلك التنسيق الأمني بين (حماس) والسلطات المصرية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح والعديد من القضايا الأمنية الأخرى المرتبطة بالحدود.