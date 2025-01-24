في رابع أيام العدوان.. الجيش الإسرائيلي يهدم منازل ويحرق أخرى في جنين (فيديو)

هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منازل فلسطينية بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي في المدينة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في بلدة قباطية جنوبي جنين بالتزامن مع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق سماء البلدة.

حصار المنازل

وقالت المصادر، إن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منازل الفلسطينيين في بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر للجزيرة مباشر، أيضا أن أجهزة السلطة الفلسطينية حاصرت منزلا في بلدة عرابة جنوب غربي مدينة جنين بالضفة الغربية، وأفادت بأن أجهزة السلطة اعتقلت فلسطينيين مطلوبين للاحتلال في عدد من القرى والبلدات في جنين.

لاحتلال يواصل إحراق المنازل في مخيم جنين ومحيطه. pic.twitter.com/WApScrOYE5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

المقاومة الفلسطينية تتصدى

من ناحية أخرى، تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال، وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة متفجرة في شارع الناصرة بمدينة جنين في الضفة الغربية.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها تصدت لقوات الاحتلال، وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين “فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو في محور القدس وحققنا إصابة مؤكدة”.

وشرعت جرافات الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بهدم منازل فلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار العملية العسكرية لليوم الرابع على التوالي.

⬅️ شاهد..

جيش الاحتلال يفجر منزل بالقرب من منزل الزغل محيط المخيم pic.twitter.com/lcsujhNjqm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2025

هدم المنازل لفتح الطريق

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جرافات الاحتلال هدمت منازل عائلات قرب أحد المساجد، بعد أن أجبرتهم على إخلاء المنازل، على مدار الثلاثة أيام الماضية، وأن عمليات الهدم تجرى بطريقة متتالية ومن منزل إلى آخر.

وقالت إن جرافات الاحتلال تهدم المنازل لفتح الطريق أمام الجرافات الثقيلة للدخول نحو عمق المخيم، ولفتح ممر للآليات العسكرية نحو أحياء وسط المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، ودمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية عكفت جرافات إسرائيلية على تدمير بنى تحتية ومحال تجارية في المخيم، فيما أقدم الجيش على إحراق منازل وهدم بعضها عبر آلياته الثقيلة.

كما قامت قوات الاحتلال خلال تلك الفترة باعتقال عشرات الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق في مراكز قريبة من المدينة.

⬅️ شاهد..

جانب من توغل قوات الآحتلال والجرافات في محيط مخيم جنين.. pic.twitter.com/nctKAJBWf9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2025

عملية عسكرية في جنين

ويوم الثلاثاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين، فيما حذر نائب محافظ جنين منصور السعدي من مخطط لجيش الاحتلال لتنفيذ اجتياح واسع لوسط مخيم جنين، محذرًا من أن الحملة المقبلة قد تشبه الإبادة الجماعية التي نفذتها تل أبيب في شمال قطاع غزة.

وقال السعدي، إن الجيش أغلق المداخل الأربعة للمدينة والمخيم، ما منع الدخول والخروج منها، وأضاف أن المرضى والطواقم الطبية في مستشفى جنين الحكومي يواجهون ظروفا صعبة بسبب قطع الكهرباء وإمدادات الوقود عن المستشفى نتيجة العدوان المستمر.

عاجل | مراسل شبكة قدس: الاحتلال يحرق منزلاً جديداً في مخيم جنين. pic.twitter.com/zikoAFoVjE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

الأمم المتحدة تندّد

من جانبها، ندّدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، باستخدام إسرائيل “أساليب الحرب”، وباستعانتها “غير القانونية بالقوة القاتلة” في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، إن “العمليات الإسرائيلية القاتلة في الأيام الأخيرة، تثير مخاوف جدية بشأن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة”.