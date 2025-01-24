القسام تكشف عن سلسلة عمليات نوعية شمالي غزة قبل وقف إطلاق النار (فيديو)
24/1/2025-|آخر تحديث: 24/1/202512:55 AM (توقيت مكة)
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، مقطع “فيديو” يوثق سلسلة عمليات في قطاع غزة، خلال الفترة الممتدة بين 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 و15 يناير/كانون الثاني 2025.
ويأتي نشر “الفيديو” بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار في غزة الذي يمتد في مرحلته الأولى إلى 42 يوما.
وفيما يلي أبرز العمليات بحسب الإصدار:
- 28/12/2024: كتائب القسام تطلق صواريخ من نوع “M7S” باتجاه مدينة القدس المحتلة من مدينة بيت حانون شمال القطاع.
- 29/12/2024: تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية “الغول” القسامية في شارع “السكة” ببيت حانون وأصابوه إصابة خطرة أدت إلى بتر يده وإصابة أخرى في جسده.
- 02/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من استهداف منزل تحصنت به وحدات صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للتحصينات في بيت حانون مما أدى لانهيار المنزل على أفراد القوة وإيقاعهم بين قتيل وجريح واعترف العدو بمقتل 5 جنود وإصابة 8 بجراح خطرة.
- 06/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من تدمير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في منزل تحصنت بداخله قوة صهيونية في بيت حانون ما أدى لمقتل 3 منهم وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة واستهدفوا قوة صهيونية أخرى تحصنت داخل أحد المنازل في شارع “دمرة” شمال بيت حانون بقذيفتين مضادتين للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
- 07/01/2025: كتائب القسام تدمر جرافة عسكرية من نوع “D9” بشكل كامل بعبوة شديدة الانفجار، وتستهدف سائق “باقر” عسكرية بعبوة مضادة للأفراد وترديه قتيلا على الفور في منطقة الزيتون بمدينة بيت حانون شمال القطاع.
- 08/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من إعداد كمين محكم في مسار متوقع لتقدم العدو ودمروا دبابة لقائد سرية في كتيبة مدرعات بعبوة شديدة الانفجار ما أدى إلى فصل البرج عن الدبابة ومقتل كل من فيها بمن فيهم قائد السرية، وبعدها استهدفوا قوة النجدة بعبوة مضادة للأفراد أدت إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح، كما تم تفجير حقل ألغام في عدد من آليات العدو وسط بيت حانون شمال القطاع.
- 09/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من قنص عدد من الجنود الصهاينة في شارع الواد قرب محطة العروبة في بيت حانون شمال القطاع، وقتل أحد الجنود وإصابة 6 منهم بجراح متفاوتة.
- 11/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة تقدمت في منطقة الزيتون ببيت حانون وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح واعتراف العدو بمقتل نائب قائد لواء ناحل و4 جنود وإصابة 9 منهم بجراح خطرة.
- 14/01/2025: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية في بيت حانون بقذيفة “TBG”، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
- 15/01/2025: تمكن مجاهدو القسام خلال اجتياح بيت حانون من دك موقع “إيرز” العسكري ومواقع قيادة وسيطرة وتحشدات لقوات العدو بقذائف الهاون من عيار “60 ملم-80 ملم-120 ملم”.
المصدر : الجزيرة مباشر