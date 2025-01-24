القسام تكشف عن سلسلة عمليات نوعية شمالي غزة قبل وقف إطلاق النار (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، الخميس، مقطع “فيديو” يوثق سلسلة عمليات في قطاع غزة، خلال الفترة الممتدة بين 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 و15 يناير/كانون الثاني 2025.

ويأتي نشر “الفيديو” بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار في غزة الذي يمتد في مرحلته الأولى إلى 42 يوما.

وفيما يلي أبرز العمليات بحسب الإصدار: