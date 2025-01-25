أحدهم إصابته خطرة.. إصابة 3 جنود إسرائيليين من الكوماندوز خلال اشتباكات في جنين و”قوات العاصفة” تشتبك (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بفرقة الكوماندوز بجروح متنوعة خلال اشتباكات، اليوم السبت، مع مقاومين في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكشفت مشاهد نشرها مستشفى “رمبام” وصول الجنود الإسرائيليين المصابين إلى المستشفى بطائرة مروحية.

وقال جيش الاحتلال في بيان “مقاتل من وحدة إيغوز التابعة لفرقة الكوماندوز أصيب بجروح خطرة في وقت سابق اليوم خلال نشاط عملياتي في جنين”. كما أصيب جندي دائم من وحدة إيغوز بجروح متوسطة، وجندي آخر من الوحدة نفسها بجروح طفيفة، وفقًا للبيان.

وتأتي الإصابات في إطار عدوان متواصل يشنه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي، أسفر حتى الآن عن استشهاد 14 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، وتدمير عدد من المنازل وهدمها وحرقها.

وصباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال مناطيد في سماء جنين، بينما شهدت قرى وبلدات في محافظة جنين اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات.

من جانبها، قالت قوات العاصفة-كتيبة جنين (الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة) إن مقاتليها يخوضون اشتباكات “عنيفة وشرسة” مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية.