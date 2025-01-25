نتنياهو يربط عودة سكان غزة إلى شمال القطاع بالإفراج عن أسيرة إسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لسكان من غزة بالانتقال إلى شمالي قطاع غزة حتى الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود، وذلك في خرق إسرائيلي لبنود اتفاق وقف إطلاق الموقّع مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر مكتب نتنياهو “استقبلت إسرائيل اليوم أربع جنديات، وفي المقابل ستطلق سراح السجناء الأمنيين وفقًا للمحدد، وبموجب الاتفاق لن تسمح إسرائيل بمرور سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، حتى يتم الإفراج عن أربيل يهود، الذي كان من المفترض أن يطلق سراحها اليوم”، على حد قوله.

عدم الاستسلام للضغوط

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن عائلات الأسرى طالبت نتنياهو بعدم الاستسلام لضغوط إيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش، وتطبيق صفقة تبادل الأسرى بشكل كامل وإنهاء الحرب.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن اتصالات بين إسرائيل والوسطاء من أجل الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود قبل السبت المقبل.

(حماس) ترد

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أبلغت الوسطاء بشأن، الأسيرة الإسرائيلية، وقال مصدر قيادي في (حماس) للجزيرة “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”.

وأفادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأنه سيتم الإفراج عنها وفق صفقة التبادل، وقال مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي للجزيرة: “سيتم الإفراج عن أربيل يهود ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها”.

وظهر اليوم السبت، سلّمت كتائب القسام، 4 مجندات أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.