رويترز: الولايات المتحدة تجمد كل المساعدات الخارجية باستثناء مصر وإسرائيل

أمر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة بوقف جميع المساعدات الخارجية الأمريكية تقريبا، باستثناء التمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر، وفق ما ورد في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالتي رويترز والفرنسية.

وجاء في المذكرة للموظفين أنه “لا يجوز الالتزام بأي تمويل جديد لأي جهة أو تمديد أي تمويل حالي وذلك إلى أن تتم مراجعة كل تمويل جديد أو تمديد والموافقة عليه بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب“.

وتوضح المذكرة أن قرار تعليق المساعدات الأجنبية الذي أمر به الرئيس ترامب لمدة 90 يوماً ينطبق على جميع المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يستثني التمويل العسكري لإسرائيل ومصر. كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة.

وأصدر ترامب قراره هذا بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، حيث أمر بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لحين تقييم مدى فعاليتها واتساقها مع سياسته الخارجية.

إلا أن نطاق هذا القرار لا يزال غير واضح، كما أن التمويل الذي قد يُخفض لم يُحدد بعد، نظرا لأن الكونغرس هو من يحدد ميزانية الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة.

وتشير المذكرة إلى أنه يجب على المسؤولين الكبار ضمان “عدم تخصيص أي التزامات جديدة في ما يتعلق بالمساعدات الأجنبية” حتى يتخذ روبيو قراره بعد دراسة الأمر.

وتنص المذكرة على وقف العمل بمنح المساعدات الأجنبية الحالية على الفور لحين مراجعتها من قبل روبيو، الذي سيتخذ “القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها” بعد مراجعة تستمر 85 يوما. ويحق له خلال هذه الفترة منح إعفاءات.