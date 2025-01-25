بينهم أسير معتقل منذ 39 عاما.. قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وضمت قائمة الأسرى، الـ200 المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت في الدفعة الثانية من صفقة التبادل، 121 محكوما عليهم بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية.

أقدم أسير

وفي السياق قال نادي الأسير الفلسطيني، على “فيسبوك” إن “أقدم أسير فلسطيني معتقل منذ عام 1985 عميد الأسرى محمد الطوس (أبو شادي) سيتحرر اليوم بعد 39 عامًا”.

وأشار إلى أن الأسير محمد الطوس (67 عامًا) هو عميد الأسرى الفلسطينيين، واعتقل في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 1985 على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة “فتح”، وأُصيب في حينها إصابات خطرة، وحكم الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت إن الطوس واجه خلال سنوات اعتقاله، عمليات تنكيل وانتقام على المستويات كافة، بالإضافة إلى الإصابات الخطرة التي تعرض لها خلال عملية اعتقاله برصاص قوات الاحتلال، والتحقيق الطويل والقاسي معه، كما هدم الاحتلال منزل عائلته 3 مرات.

كما رفض الاحتلال الإفراج عنه في صفقات التبادل والإفراجات كافة التي تمت على مدار سنوات اعتقاله، إلى جانب رفاقه من المعتقلين القدامى وكان آخرها عام 2014، حينما رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى في حينه، وهو من بينهم.

وبعد عام على رفض الاحتلال الإفراج عنه، تفاقم الوضع الصحي لزوجته ودخلت في غيبوبة لمدة عام كامل، إلى أن توفيت سنة 2015 دون أن يتمكن من وداعها.

تجهيزات لاستقبال الأسرى

من ناحية أخرى، عملت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة على تجهيز مستشفى غزة الأوروبي، جنوب قطاع غزة، لاستقبال الأسرى الفلسطينيين بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

وقال مصطفى بكري نائب المدير الإداري والمالي لمستشفى غزة الأوروبي، إن الوزارة تعمل على الإعداد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين وتقديم خدمات طبية لهم.

وقال خلال لقاء مع الجزيرة مباشر إنه تم التجهيز لاستقبال الأسرى لتقديم خدمات طبية وصحية رغم ضعف الإمكانيات، وتم تشكيل فريق طبي جاهز لتقديم كامل الخدمة الطبية للأسرى المفرج عنهم.

وأفرجت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام، أمس الجمعة.