استقبال حافل لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجون الاحتلال (فيديو)

احتشد آلاف الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية، اليوم السبت، في استقبال حافل لأكثر من 100 أسير محرر أطلق سراحهم ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المحتشدون الأسرى المحررين على أكتافهم وسط هتافات بالنصر ومرحّبة بالمقاومة.

وصول أسرى إلى غزة

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 16 أسيرا محررا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قادمين عبر معبر كرم أبو سالم.

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية بعد ظهر اليوم إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من سجونها ضمن صفقة التبادل، وذلك بعد ساعات قليلة من إفراج المقاومة الفلسطينية عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري ويتضمن 3 مراحل مقسمة على دفعات.

تسليم المجندات

وفي وقت سابق اليوم السبت، سلّمت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، الأسيرات الإسرائيليات المجندات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان فلسطين بمدينة غزة.

وسلّمت (حماس)، المجندات من على منصة نصبت في ميدان فلسطين، بعد عملية توقيع بين الكتائب وطاقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخلال التسليم، خرجت المجندات الإسرائيليات إلى المنصة وهن يرتدين الزي العسكري.

ومساء أمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أسماء الأسيرات الإسرائيليات الأربع، وهن من المجندات، المقرر الإفراج عنهن السبت.

“بالزي العسكري”

وفي وقت سابق السبت، نشر مكتب إعلام الأسرى، قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم السبت بينهم 121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية.

وتحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار، صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

المرحلة الأولى من الاتفاق

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وشهد التبادل الأول، الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلا طفلا ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.