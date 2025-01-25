قناة إسرائيلية ترجح إطلاق المجندات الأسيرات الساعة 12 بتوقيت تل أبيب

توقعت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات الأسيرات في غزة حوالي الساعة 12 بتوقيت تل أبيب (10:00 بتوقيت غرينتش) ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية(حماس).

وبحسب القناة الخاصة، يجهز الصليب الأحمر مركباته استعدادا لدخول قطاع غزة بعد تلقيه اتصالا من حركة حماس بالتوجه إلى نقطة نقل الأسيرات الإسرائيليات الأربع.

وقالت القناة إنه تم إبلاغ أهالي الأسيرات، بأنه يتوقع أن يتم الإفراج حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي أنهت الاستعدادات لتسلم المجندات (كارينا أرئيف، ودانييل جلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ) واللواتي أعلنت حركة حماس أسماءهن الليلة الماضية.

نقطة متفق عليها

وأشارت إلى أن قوة إسرائيلية خاصة ستلتقي الأسيرات في نقطة متفق عليها داخل القطاع، للتأكد من هوياتهن وإجراء فحص طبي أولي.

وتتوزع القوات الإسرائيلية في عدة نقاط جنوب ووسط وشمال القطاع، وبعد ذلك، سيتم نقل الأسيرات المفرج عنهن إلى إحدى النقاط الثلاث المحددة المقامة على طول الحدود.

والنقاط المحددة هي: منطقة معسكر زيكيم مقابل شمال القطاع، وقرب معسكر رعيم المحاذي لمنطقة وسط القطاع، أو عند معبر كرم أبو سالم قبالة جنوبي القطاع.

ومن المقرر عقب ذلك نقل المجندات الأربع المفرج عنهن من هناك بمروحية إلى مستشفى بيلينسون في تل أبيب لإجراء فحوص طبية، حسب المصدر نفسه.

وفي السياق ذكرت صحيفة (ديعوت أحرونوت) إن السلطات في إسرائيل طلبت من أهالي المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم التوجه إلى نقطة تجمع بمنطقة رعيم المحاذية لقطاع غزة.