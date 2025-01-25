الاحتلال يطلق مناطيد في سماء جنين ويواصل عدوانه على المدينة ومخيمها (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي مخلفا، 14 شهيدا وعشرات الإصابات، وتمدير عدد من منازل المواطنين وهدمها وحرقها، وتدمير للبنية التحتية فيها.

وأطلقت قوات الاحتلال مناطيد في سماء مدينة جنين تزامنًا مع العدوان المستمر على المدينة ومخيمها، فيما شهدت قرى عدة وبلدات في محافظة جنين، اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات.

وشهدت قرى وبلدات في محافظة جنين، اقتحامات ومحاصرة لمنازل واعتقالات منها، السيلة الحارثية غرب جنين وميثلون وقباطية جنوبًا التي شهدت قصفا إسرائيليا من طائرة مسيّرة لمركبة أدت إلى استشهاد شابين.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في سيلة الحارثية غربي جنين وطالبت الأشخاص الموجودين فيه بتسليم أنفسهم، كما اقتحمت بلدة ميثلون.

المقاومة الفلسطينية تتصدى

وتصدى رجال المقاومة الفلسطينية، لقوات الاحتلال المقتحمة في جنين ومخيمها، واشتبكت معها واستهدفت الآليات والمعدات وحققت بها إصابات.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سيلة الحارثية في جنين بالضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أوقعت “قوة صهيونية في كمين محكم داخل حارة الدمج بمخيم جنين وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف العدو”.

وذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “كتيبة جنين” أنها فجرت عبوة ناسفة أرضية في تحشد للآليات العسكرية بمحور البساتين، وحققت إصابات مؤكدة.

من جانبها، كشفت كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح “جنين” أنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة “مع قوات العدو الصهيوني بمدينة جنين”، وحققت بها إصابات مباشرة.

تدمير البنى التحتية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غربا، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين من أحياء ومنازل في مخيم جنين، كما داهمت منزل المعتقل زكريا الزبيدي واحتجزت زوجته وأطفاله، واقتحمت منزلي شقيقيه يحيى وجبريل وخربت محتوياتهما.

عدوان مستمر في جنين ومكالمات تصل لعائلات الأسرى المنوي تحررهم اليوم

https://t.co/CuVQaF41lb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 25, 2025

كما دمرت جرافات الاحتلال وأحرقت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من المخيم، لتوسيع المنطقة وصولا لحاراته.

🌐عاجل ســرايا القدس – كتيـبة جنين تعلن :

تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 في تحشد للآليات العسكرية في محور البساتين محققين إصابات مؤكدة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 25, 2025

إجبار السكان على إخلاء منازل

وفي حيي الزهرة والجابريات، أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم، وعدم السماح لهم بالعودة لها قبل شهر من تاريخه، فيما واصلت طائرات مسيّرة تحليقها في سماء المخيم، وأعلنت حظر التجوال فيه.

ويواصل جيش الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية إلى داخل مدينة جنين ومداخل المخيم، مع استمرار اقتحام المدينة ما تسبب في صعوبة الحركة والتنقل.