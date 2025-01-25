مصر تفوز بصعوبة على سلوفينيا في بطولة العالم لليد وتقترب من دور الثمانية

قال خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الجمعة إن منتخب بلاده قطع خطوة مهمة نحو التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الحالية لكرة اليد.

وتغلب منتخب مصر بصعوبة وبفارق هدف واحد على سلوفينيا 26-25 في مباراته الثانية بالدور الرئيسي في بطولة العالم في العاصمة الكرواية زغرب في وقت سابق الجمعة.

وتقدمت مصر للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد ست نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن كرواتيا التي تغلبت على أيسلندا 32-26 لتتصدر المجموعة.

وتراجعت أيسلندا للمركز الثالث، متأخرة بفارق هدف واحد عن مصر، فيما تأتي سلوفينيا في المركز الرابع بأربع نقاط من أربع مباريات.

وقال فتحي للمركز الإعلامي للاتحاد المصري عقب المباراة “الفوز على سلوفينيا خطوة مهمة للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم. أشكر اللاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذلوه اليوم”.

واضاف فتحي “المباراة كانت قوية للغاية وأمام منتخب كبير ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين. منتخبنا أمامه مباراة مهمة أمام الرأس الأخضر بعد غد ومن المهم الفوز بها من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل لدور الثمانية”.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج، منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني الحالي، وحتى 2 فبراير/ شباط المقبل.

تألق نجوم الفريق المصري

وأنهت مصر الشوط الأول بفارق هدفين 16-14 بعد شوط مثير بدأ بتقدم منتخب مصر بفارق هدفين لأول مرة بنتيجة 7-5 بعد أن تصدى الحارس محمد علي لتسديدتين متتاليتين.

وتألق من المنتخب المصري سيف هاني ويحيى خالد وعلي زين ومحمد سند وأحمد عادل.

ونجحت سلوفينيا في التعادل 10-10 قبل أن تتقدم مصر مرة أخرى 14-11 و16-13 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وسعت مصر الفارق إلى أربعة أهداف قبل عشر دقائق من النهاية لتصبح النتيجة 23-19.

لكن عدة أخطاء متتالية على المهاجم والتفريط في الكرة أكثر من مرة سمح لسلوفينيا بتقليص الفارق إلى هدف واحد 26-25.

وسيلتقي المنتخب المصري مع الرأس الأخضر بعد غد الأحد في ختام مباريات الدور الرئيسي المؤهل لدور الثمانية الذي تنطلق مبارياته يوم الثلاثاء المقبل.