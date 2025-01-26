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شاهد: البرق يضرب طائرة في ساو باولو ويؤخر إقلاعها لساعات

لقطة نادرة

مشهد نادر للبرق وهو يضرب طائرة في مطار غوارولوس في مدينة ساو باولو في البرازيل
مشهد نادر للبرق وهو يضرب طائرة في مطار غوارولوس بمدينة ساو باولو في البرازيل (رويترز)
26/1/2025-|آخر تحديث: 26/1/202501:17 PM (توقيت مكة)

ذكر موقع “فوكس 13” الإخباري، الأحد، أن البرق ضرب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار بمدينة ساو باولو في البرازيل، التي تعرضت لعاصفة قوية، مما أجبر الطائرة على تأخير إقلاعها لساعات.

وسجَّل أحد ركاب الطائرة، برنارد وار، فيديو للبرق الذي ضرب طائرته، في حين كانت تستعد للإقلاع من مطار غوارولوس في ساو باولو إلى مطار هيثرو في لندن.

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وقال وار إنه كان عائدًا من ساو باولو، وكان الطقس جيدًا طوال الأسبوع مع القليل من الأمطار، موضحًا أنه “بمجرد وصولنا إلى المطار بدأت عاصفة قوية في التحرك، وأجبرت رحلات عدة على الهبوط، بما فيها رحلتنا”.

“كان محظوظًا في التقاط المشهد”

وأضاف وار أنه حاول التقاط مشاهد للبرق الذي ضرب الحقول المجاورة للمطار، مشيرًا إلى أنه “كان محظوظًا” لأن البرق ضرب الطائرة أمامه مباشرة، واستطاع التقاط المشهد.

وأوضح وار أنه بعد أن ضرب البرق طائرته، كانت هناك حاجة إلى القيام ببعض الإصلاحات والتأكد من أن كل شيء بالطائرة على ما يرام، الأمر الذي أدى إلى تأخر إقلاع الطائرة لساعات.

وأكد وار أن طاقم الطائرة تعامل بحرفية عالية مع ما تعرضت له من برق وتأخير.

يُذكر أن ساو باولو هي كبرى مدن البرازيل، وتقع في الجزء الجنوبي الشرقي منها، وتتعرض بسبب موقعها لعواصف قوية بشكل متكرر.

 

المصدر : موقع فوكس الأمريكي

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