شاهد: البرق يضرب طائرة في ساو باولو ويؤخر إقلاعها لساعات

ذكر موقع “فوكس 13” الإخباري، الأحد، أن البرق ضرب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار بمدينة ساو باولو في البرازيل، التي تعرضت لعاصفة قوية، مما أجبر الطائرة على تأخير إقلاعها لساعات.

وسجَّل أحد ركاب الطائرة، برنارد وار، فيديو للبرق الذي ضرب طائرته، في حين كانت تستعد للإقلاع من مطار غوارولوس في ساو باولو إلى مطار هيثرو في لندن.

وقال وار إنه كان عائدًا من ساو باولو، وكان الطقس جيدًا طوال الأسبوع مع القليل من الأمطار، موضحًا أنه “بمجرد وصولنا إلى المطار بدأت عاصفة قوية في التحرك، وأجبرت رحلات عدة على الهبوط، بما فيها رحلتنا”.

Amazing video captures lightning striking a British Airways A350-1041 at Sao Paulo Guarulhos International Airport.

Following an inspection the aircraft continued to its destination with a 6 hour delay.

📹 @bernaldinho79 pic.twitter.com/xNnTXmBCJ4

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 25, 2025