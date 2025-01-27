الكرملين: مستعدون لعقد لقاء لبوتين وترامب لكن لم نتلق إشارات من واشنطن بعد

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لم يتلق حتى الآن أي إشارة من الولايات المتحدة بشأن ترتيب اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد استعداده لعقد مثل هذا اللقاء إذا تم الاتفاق عليه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، “حتى الآن، لم نتلق أي إشارات من الجانب الأمريكي”.

وأضاف أن روسيا لا تزال مستعدة لعقد الاجتماع، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى استمرار نفس الاستعداد لدى واشنطن، لكنه أشار إلى أن ترتيب اللقاء قد يستغرق بعض الوقت.

السعي لإنهاء الحرب

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرّح، الجمعة، بأن عقد لقاء مباشر مع ترامب أصبح ضرورة، من أجل مناقشة ملفات رئيسية مثل الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة، وهي القضايا التي اعتبرها الرئيس الأمريكي أولوية في الأيام الأولى من ولايته الجديدة.

ومن جهته، أعرب ترامب، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، عن رغبته في لقاء بوتين، مؤكدًا أنه يسعى إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهو ما يعزز احتمال انعقاد قمة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأدى النزاع الأوكراني الذي اندلع قبل نحو 3 سنوات، إلى تدهور العلاقات بين القوتين النوويتين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وحذرت كييف من استبعادها من أي محادثات سلام بين الرئيسين، متهمة بوتين بأنه يحاول “التلاعب” بترامب.