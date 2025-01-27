أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى شمال قطاع غزة “تحطم أوهام الاحتلال الإسرائيلي”، وتجسد قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق حلم العودة إلى دياره.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن “المشهد التاريخي لعودة النازحين وهذا الزحف البشري الهادر الذي جرى شمالًا يحطم الآن أوهام الاحتلال الفاشي بتهجير شعبنا أو إخضاعه أو إرهابه وثنيه عن خيار المقاومة والتجذر والثبات على هذه الأرض”.

ووصفت حماس هذا الحدث بأنه “غير مسبوق في تاريخ الصراع”، مضيفة أنه يأتي “رغم أنف الاحتلال وحكومته الأكثر تطرفًا”.

ورأت الحركة أن هذه العودة “تجسيد لقدرة شعبنا ومقاومته على تحرير أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق حلم العودة الكبير إلى ديارنا التي هُجرنا منها قبل 77 عامًا تحت وطأة الإرهاب والفاشية الصهيونية”.

وأضافت “هذه العودة الأسطورية ستبقى عنوانًا أساسيًّا لفشل المشروع الصهيوني على أرض فلسطين“، مشيرة إلى أنها “ستشكل إيذانًا فعليًّا بزوال الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس“.

وبعد أكثر من 15 شهرًا من التهجير والمعاناة جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، عاد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى محافظتي غزة والشمال في مشهد تخوف الكثيرون من عدم حدوثه.

وجاءت هذه العودة بعدما فكك الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، منشآته العسكرية غرب محور نتساريم، وانسحب منه متوجها إلى شرقه.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مباشر عودة أكثر من 400 ألف نازح من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.