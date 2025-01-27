سرايا القدس تنشر رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلًا مصورًا يُظهر الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود (29 عامًا) وهي توجه رسالة إلى عائلتها، في إشارة تدل على أنها على قيد الحياة قبل إطلاق سراحها مع أسيرتين أخريين هذا الأسبوع.

وقالت أربيل في المقطع المصور الذي يعود تاريخه إلى 25 من يناير/كانون الثاني “عائلتي، أنا بخير وآمل أن أعود إليكم في القريب العاجل مثل الفتيات اللواتي تحررن”.

وكشفت أربيل في التسجيل أنها خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 حتى أكتوبر 2015.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت مئات الآلاف من الفلسطينيين من العودة إلى مناطقهم شمال غزة، واشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج عن أربيل.

وبررت سلطات الاحتلال تأخير عودة النازحين في مطلع الأسبوع بما وصفته بـ”خرق” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاتفاق الهدنة، متهمة إياها بعدم إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود وعدم تقديم قائمة بالأسرى الـ87 المتبقين مع تحديد الأحياء منهم والأموات.

ووفقًا لتسوية جديدة، سيُفرَج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات يوم الخميس، وثلاث يوم السبت، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاق، والسماح لأهالي قطاع غزة بالعودة إلى الشمال.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد هيثم أبو الغزلان للجزيرة مباشر إن “ظهور الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود يكشف مرونة المقاومة وإصرارها على تنفيذ وقف إطلاق النار”.

وأوضح أبو الغزلان أن “ظهور الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود يؤكد أنها على قيد الحياة، ويدحض أي مبرر لنتنياهو من أجل عرقلة الاتفاق”.