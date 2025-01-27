من عائلة واحدة.. تشييع 11 مقاوما بكتائب القسام استشهدوا في مواجهات مع الاحتلال بخان يونس (فيديو)

شيَّع المئات من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، 11 مقاومًا من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استشهدوا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

والشهداء جميعهم من عائلة العبادلة. وشارك في موكب التشييع حشود غفيرة حملت جثامين الشهداء على الأكتاف.

وفي كلمة خلال مراسم التشييع، قال القيادي في حركة حماس عبد الهادي الآغا “إن الشهداء قضوا دفاعًا عن أرضنا ووطننا وقدسنا وأسرانا ومسرانا”، مضيفًا أنهم “قطعوا قدم المحتل فاندحر عنها”.

وأضاف الآغا “هذه الأرض جُبلت من دمائنا ولن نتخلى عنها”، مؤكدًا أنه “لا مكان للاحتلال على أرضنا”.

-تشييع جثامين ١١ مجاهد قسامي من عائلة العبادلة عظم الله أجر خانيونس وأجر القرارة وأجر العبادلة pic.twitter.com/PX2cv16lVL — Sabri 🇵🇸 (@sabrifarra24) January 27, 2025

وقال رائف العبادلة، والد شهيدين “هذا يوم عيد الشهداء والانتصار. بفضل الشهداء وتضحياتهم، لأول مرة يعود النازحون إلى بيوتهم”.

وأضاف “نحن ملك للمقاومة، وأبناؤنا ملك للمقاومة. أعداؤنا لا يفهمون إلا لغة القوة”، موجهًا نداءً إلى المقاومة بعدم ترك السلاح.

وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استطاع أهالي غزة البحث عن شهدائهم وتشييعهم، بعد أن فرقهم الاحتلال ومنع العائلات من الوصول إلى أبنائها، وفصل الشمال عن الجنوب.

وفي 19 من يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.