الأخبار|قطاع غزة

رئيس الوزراء الألباني يعلق على تقارير عن تهجير أهالي غزة إلى بلاده

رئيس الوزراء الألباني إيدي راما
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (الفرنسية)
28/1/2025-|آخر تحديث: 28/1/202501:37 AM (توقيت مكة)

أكد رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، في تصريحات نُشرت على حسابه بمنصة إكس، الاثنين، أن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بشأن خطة لتوطين الفلسطينيين من غزة في ألبانيا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف “لم أسمع شيئًا مزيفًا كهذا منذ مدة طويلة، وكان هناك الكثير من الأخبار المزيفة أخيرًا! هذا غير صحيح على الإطلاق”.

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وأعرب راما عن احترامه وتضامنه الكاملَين مع الشعب الفلسطيني في غزة، لكنه زعم في الوقت نفسه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي السبب وراء ما يعانيه الشعب من أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف “نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني، الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ مدة طويلة جدًّا.”

وأكد راما أن ألبانيا، التي تقع في قلب أوروبا، لا يمكنها القيام بأكثر مما يمكن أن تقوم به أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه القضايا، مشددًا على أن بلاده لم يُطلب منها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية استقبال الفلسطينيين بهذا الشكل.

وقال “لكن دعوني أكن واضحًا، لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمُّل أي مسؤولية من هذا القبيل”.

وختم رئيس الوزراء الألباني تصريحاته بالتمني والدعاء للشعب الفلسطيني بأن يُمنح الفرصة للعيش في دولته المستقلة.

وقال “نتمنى ونصلي أن يُمنح الشعب الفلسطيني الفرصة للعيش في دولته، شعبًا حرًّا تحت حكم ديمقراطي، وألا تتمكن حماس أبدًا من إيذاء إسرائيل، أو أولًا وقبل كل شيء، الفلسطينيين أنفسهم”.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد زعمت أن ألبانيا من بين الدول التي قد تستقبل فلسطينيين من غزة، إذ أشارت إلى خطة لنقل 100 ألف فلسطيني إلى ألبانيا بسبب الحاجة الملحة هناك للعمالة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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