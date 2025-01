رئيس الوزراء الألباني يعلق على تقارير عن تهجير أهالي غزة إلى بلاده

أكد رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، في تصريحات نُشرت على حسابه بمنصة إكس، الاثنين، أن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة بشأن خطة لتوطين الفلسطينيين من غزة في ألبانيا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف “لم أسمع شيئًا مزيفًا كهذا منذ مدة طويلة، وكان هناك الكثير من الأخبار المزيفة أخيرًا! هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأعرب راما عن احترامه وتضامنه الكاملَين مع الشعب الفلسطيني في غزة، لكنه زعم في الوقت نفسه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي السبب وراء ما يعانيه الشعب من أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف “نحن فخورون بصداقاتنا القوية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وبالطبع الشعب الفلسطيني، الذي اعترفت ألبانيا بدولته منذ مدة طويلة جدًّا.”

وأكد راما أن ألبانيا، التي تقع في قلب أوروبا، لا يمكنها القيام بأكثر مما يمكن أن تقوم به أي دولة أوروبية أخرى في مثل هذه القضايا، مشددًا على أن بلاده لم يُطلب منها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية استقبال الفلسطينيين بهذا الشكل.

I haven’t heard something so fake in quite some time—and there’s been a lot of fake news lately! It is absolutely not true.

Full respect and solidarity for the people of Gaza, who have been dehumanized by the savage Hamas regime and have endured a hellish war following the… pic.twitter.com/tc5YgC3ds6

