الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على معاملات “استفزازية”

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر للاحتجاج على ما وصفته بالمعاملة “الاستفزازية” لمواطنيها في مطارات باريس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في بيان إن الجزائر تتابع بقلق بالغ “شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييز الذي تعرضوا له من قِبل شرطه الحدود” في مطارَي شارل ديغول وأورلي.

وأوضح البيان أنه على إثر “التأكد من صحة هذه المعلومات”، استدعى الوزير السفير الفرنسي بالجزائر للتعبير عن “احتجاج الحكومة الجزائرية الشديد على مثل هذه التصرفات غير المقبولة البتة”.

ولم يذكر البيان ما هي التصرفات التي اعترضت عليها الجزائر.

كما أكد البيان “رفض الجزائر القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم”.

وطلب كاتب الدولة من السفير إبلاغ حكومته بضرورة “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير”، حسب البيان.

والعلاقات بين باريس والجزائر متوترة منذ سنوات، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.