الشيخ رائد صلاح: حظر “لجان إفشاء السلام” سيؤدي إلى تفاقم العنف داخل الخط الأخضر (فيديو)

قال رئيس الحركة الإسلامية في الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح إن حظر السلطات الإسرائيلية “لجان إفشاء السلام” هو “مطاردة لكل أبناء مجتمعنا بدون استثناء، سواء من أبناء المشروع الإسلامي أو من باقي أفراد المجتمع، بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية والسياسية”.

وأضاف صلاح في مقابلة مع الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، من محل إقامته في مدينة أم الفحم، أنه “لم يمض على بداية العام الحالي 2025 سوى أيام، ومع ذلك هناك 17 قتيلا من خيرة شبابنا الذين خسرناهم في المجتمع الفلسطيني في الداخل بسبب العنف”.

وتابع “تسجل أجهزة الشرطة الإسرائيلية هذه الجرائم ضد مجهول، وتقول إنه لا يزال التحقيق فيها جاريا، وتبرر كل الجرائم بهذا التفسير”.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت الحركة الإسلامية عام 2015 رغم أن نشاطها سلمي، ومؤخرا أبلغت شرطة الاحتلال الشيخ رائد صلاح بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالحجز على ممتلكات لجان إفشاء السلام بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة الإسلامية المحظورة داخل الخط الأخضر.

“هستيريا سياسية”

وأوضح الشيخ رائد صلاح أن السلطات الإسرائيلية تحاول باستمرار مطاردته، قائلا “رغم كل ما يقع علينا، سوف أواصل أنا شخصيا جهودي في الصلح داخل مجتمعنا بقدر المستطاع”.

وأضاف “كل قيادتنا في لجنة المتابعة والأحزاب المختلفة تسأل عن الخطوة المقبلة للسلطات الإسرائيلية، بعد أن حظرت لجان إفشاء السلام التي تقوم بمهمة اجتماعية إصلاحية لإنقاذ مجتمعنا من ويلات العنف”.

وأوضح أن حظر مؤسسة تقوم بمهمة اجتماعية “يعني أن هناك نوعا من الجنون السياسي أو الهستيريا السياسية لدى المؤسسة الإسرائيلية”.

وتابع قائلا “طالما هناك هستيريا سياسية وجنون سياسي فإن كل شيء صار متوقعا الآن”.