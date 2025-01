سيلينا غوميز تنفجر في البكاء بسبب ترامب (شاهد)

انخرطت النجمة الأمريكية-المكسيكية سيلينا غوميز في نوبة بكاء في فيديو نشرته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بسبب ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة بموجب القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتشر المقطع الذي نشرته الممثلة على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وسط استياء من الجمهوريين، وخارجها إذ تمتلك المغنية والممثلة الأمريكية 422 مليون متابع على إنستغرام فقط.

وفي الفيديو الذي وضعت عليه الممثلة علم المكسيك كانت تقول وهي تبكي ‏”جميع شعبي يتعرض للهجوم، الأطفال. لا أفهم. أنا آسفة جدًا، أتمنى لو أستطيع أن أفعل شيئًا لكنني لا أستطيع. لا أعرف ماذا أفعل. سأحاول كل شيء، أعدكم”.

Selena Gomez shares new Instagram story crying amid the deportation of Mexicans:

“I’m so sorry. All my people are getting attacked. The children, I don’t understand. I wish I could do something.” pic.twitter.com/9H7ojMhpCN

— Pop Base (@PopBase) January 27, 2025