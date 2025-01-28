الأخبار|قطاع غزة

شاهد: قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام يتفقد عودة النازحين إلى شمال غزة

مدة الفيديو 00 دقيقة 55 ثانية 00:55
28/1/2025

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام حسين فياض المعروف بـ”أبو حمزة”، وهو يتفقد عودة النازحين إلى منازلهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وفي الفيديو يظهر فياض وهو يستقبل النازحين بالأحضان، ويتجول في المنطقة بملابس مدنية وسط آثار الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا.

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وحسين فياض هو قائد عسكري بارز في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويعود الترويج لظهوره العلني بشكل واسع على المواقع التواصل نظرا لأن الجيش الإسرائيلي أعلن اغتياله خلال معارك طوفان الأقصى.

وبعد قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الأسبوع الماضي، ظهر فياض وسط قطاع غزة، مما أجبر جيش الاحتلال على الاعتذار والإعلان أن تقييمه الاستخباري لم يكن دقيقا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 23 من مايو/أيار 2024 أنه، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، تمكن من القضاء على حسين فياض داخل نفق تحت الأرض في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف البيان أن قوات الفرقة 98 وقوات خاصة من سلاح الجو قامت باغتياله، وأوضح الجيش الإسرائيلي حينها أن فياض كان مسؤولا عن العديد من عمليات إطلاق القذائف المضادة للدروع نحو إسرائيل، إضافة إلى عمليات إطلاق قذائف الهاون نحو مستوطنات شمال غلاف غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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